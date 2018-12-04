04 Aralık 2018, 13:52
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 83-89 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 83-89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,0089,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0037,51
Antep fıstığı (kavlak)Kg35,56 35,56
Antep fıstığı (boz kavlak fıslı)Kg18,00 18,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0058,50
Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)Kg40,0045,75
Antep fıstığı (meverdi) Kg90,0096,00
Kabak çekirdeği içi Kg23,1023,50
Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg15,0017,91
Kimyon Kg14,08

22,69
Domates salçası Kg 8,3611,61
Biber salçası (acı)Kg7,85 11,83
Sumak (toz)Kg10,0015,76
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40
Gaziantep
04 Aralık 2018 Salı 13:52