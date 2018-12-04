Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 83-89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|83,00
|89,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,00
|37,51
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|35,56
|35,56
|Antep fıstığı (boz kavlak fıslı)
|Kg
|18,00
|18,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|58,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)
|Kg
|40,00
|45,75
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|90,00
|96,00
|Kabak çekirdeği içi
|Kg
|23,10
|23,50
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|15,00
|17,91
|Kimyon
|Kg
|14,08
|22,69
|Domates salçası
|Kg
| 8,36
|11,61
|Biber salçası (acı)
|Kg
|7,85
|11,83
|Sumak (toz)
|Kg
|10,00
|15,76
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,40
|2,40
04 Aralık 2018 Salı 13:52