Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep
fıstığı içinin kilogramı 96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|96,00
|96,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|80,00
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
| 7,29
|7,70
|Ay çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
| 9,04
| 9,04
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Mercimek iç
|Kg
|2,47
|2,86
|Nişasta (buğday)
|Kg
|4,70
|5,20
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
| 2,37
| 2,47
|Buğday (sert)
|Kg
|1,29
|1,33
|Buğday
|Kg
|1,08
|1,32
| Mısır
|Kg
|1,05
|1,05
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:27