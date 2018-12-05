05 Aralık 2018, 10:27
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 96 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg96,0096,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00
Ay çekirdeği (çiğ)Kg 7,297,70
Ay çekirdeği (kavrulmuş)Kg 9,04 9,04
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Mercimek iç Kg2,472,86
Nişasta (buğday)Kg4,705,20
Bulgur (çekilmiş)Kg 2,37 2,47
Buğday (sert)Kg1,29 1,33
Buğday Kg1,08 1,32
Mısır Kg1,05

1,05
Mısır,Gaziantep
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:27