Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz iç Antep
fıstığı içinin kilogramı 110,01-135,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep,Gaziantep Ticaret Borsası
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,47
|36,47
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|38,50
|47,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|55,00
|55,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|47,00
|63,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|110,01
|135,00
|Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)
|Kg
|90,00
|90,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|92,50
|92,50
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
| 91,75
|99,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|92,00
|Ceviz içi
|Kg
| 35,00
|59,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|26,00
|35,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|10,25
|18,50
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,00
|16,00
|Kuru kayısı
|Kg
|25,25
|25,25
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
| 1,95
|2,27
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
| 3,65
| 3,65
|Yeşil mercimek
|Kg
| 4,80
| 4,80
|Nohut (8 mm)
|Kg
| 4,65
| 4,65
|Fasulye (dermason)
|Kg
| 4,65
|6,90
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,83
|3,15
06 Aralık 2018 Perşembe 16:50