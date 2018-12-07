07 Aralık 2018, 12:56
»»

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 123 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 123 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg123,00123,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0092,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg71,0071,45
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,9536,26
Dana eti (karkas)Kg26,6326,63
Sığır eti (raporlu)Kg18,5018,56
Nohut (naturel) Kg2,002,50
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,502,50
BuğdayKg1,051,35
Mısır (sılaj)Kg0,130,13
Mısır,Gaziantep
07 Aralık 2018 Cuma 12:56