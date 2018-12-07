Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz Antep
fıstığı içinin kilogramı 123 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|123,00
|123,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|92,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|71,00
|71,45
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,95
|36,26
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,63
|26,63
|Sığır eti (raporlu)
|Kg
|18,50
|18,56
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,50
|2,50
|Buğday
|Kg
|1,05
|1,35
| Mısır (sılaj)
|Kg
|0,13
|0,13
07 Aralık 2018 Cuma 12:56