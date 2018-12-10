Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz iç Antep
fıstığının kilogramı 100-145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Kuzu,Gaziantep,Gaziantep Ticaret Borsası
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,15
|41,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|35,00
|36,16
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|34,91
|36,35
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|52,00
|58,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|145,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|95,00
|101,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|89,50
|98,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|88,00
|88,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|60,00
|64,00
|Ceviz içi
|Kg
|40,00
|40,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|48,00
|54,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,00
|28,00
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|35,00
|36,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|Nohut (2. kalite)
|Kg
|2,25
|2,25
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,75
|1,93
|Buğday
|Kg
|1,08
|1,45
|Arpa
|Kg
|1,07
|1,09
|Yeşil mercimek
|Kg
|2,05
|2,20
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|1,31
|1,31
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:17