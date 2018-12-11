Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 81,80 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|81,80
|81,80
|Ceviz içi (kırık)
|Kg
| 25,10
| 25,10
|Cevik kabuklu (kuru)
|Kg
|10,75
|10,75
|Buğday
|Kg
|1,11
|1,38
|Arpa
|Kg
| 0,97
|1,05
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,96
|4,96
|Pirinç (dökme)
|Kg
| 3,26
|3,96
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,00
|2,21
|Fasulye (dermason)
|Kg
|5,53
|5,53
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|14,00
|14,00
|Pekmez
|Kg
|14,30
|14,30
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|28,00
|28,00
11 Aralık 2018 Salı 12:23