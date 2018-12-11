11 Aralık 2018, 12:23
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 81,80 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 81,80 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg81,8081,80
Ceviz içi (kırık)Kg 25,10 25,10
Cevik kabuklu (kuru)Kg10,75 10,75
Buğday Kg1,111,38
Arpa Kg 0,971,05
Pirinç (baldo)Kg4,96 4,96
Pirinç (dökme)Kg 3,263,96
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,002,21
Fasulye (dermason)Kg5,53 5,53
Zeytinyağı (ham)Kg14,00 14,00
Pekmez Kg14,30 14,30
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Koyun eti (gövde)Kg28,0028,00
Gaziantep
11 Aralık 2018 Salı 12:23