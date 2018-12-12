Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 114,50-125 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Kuzu,Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|114,50
|125,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,26
|36,26
|Dana eti (karkas)
|Kg
|25,30
|25,30
|Sığır eti
|Kg
|20,75
|20,75
|Kuzu eti (kemiksiz)
|Kg
|42,27
|42,27
|Tarhın
|Kg
|28,00
|28,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|3,56
|6,20
|Buğday
|Kg
|1,14
|1,39
|Arpa
|Kg
|0,98
|1,08
|Mısır
|Kg
|1,08
|1,08
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:17