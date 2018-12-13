Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Kuzu,Zeytin,Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|110,00
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|50,00
|60,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|96,00
|96,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|50,00
|60,00
|Susam
|Kg
|9,65
|9,65
|Zeytin (yeşil)
|Kg
|10,00
|10,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Kuzu (gövde)
|Kg
|34,00
|35,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,00
|2,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,75
|3,75
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,65
|3,00
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|1,60
|2,65
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,90
|2,65
13 Aralık 2018 Perşembe 12:55