13 Aralık 2018, 12:55
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-110 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-110 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00110,00
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg50,0060,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg96,0096,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg50,0060,00
SusamKg9,659,65
Zeytin (yeşil)Kg10,0010,00
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Kuzu (gövde)Kg34,0035,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,002,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,753,75
Nohut (naturel) Kg2,653,00
Bulgur (pilavlık)Kg1,60

2,65
Bulgur (köftelik)Kg1,90 2,65
Kuzu,Zeytin,Gaziantep
13 Aralık 2018 Perşembe 12:55