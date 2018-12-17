Gaziantep Ticaret Borsası
'nda kırmızı iç Antep
fıstığının kilogramı 85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
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|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,50
|35,95
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)
|Kg
|24,00
|25,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|85,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,50
|58,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|72,30
|72,60
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|62,00
|62,00
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|46,00
|46,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|56,97
|56,97
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,35
|2,35
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|4,70
|4,85
|Buğday
|Kg
|1,16
|1,39
|Arpa
|Kg
|1,02
|1,02
| Mısır (organik)
|Kg
|1,40
|1,46
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,33
|2,33
|Pirinç (baldo)
|Kg
|2,20
|5,05
Kaynak: AA