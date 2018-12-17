17 Aralık 2018, 12:11
»»

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 85 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,5035,95
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)Kg24,0025,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0085,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,5058,00
Antep fıstığı (sıra iç) Kg72,3072,60
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg62,0062,00
Siirt fıstığı (kavlak)Kg46,0046,00
Badem içi (tatlı) Kg56,9756,97
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,352,35
Mercimek (yeşil)Kg4,704,85
BuğdayKg1,161,39
ArpaKg1,021,02
Mısır (organik)Kg1,401,46
Bulgur (köftelik) Kg2,332,33
Pirinç (baldo)Kg2,205,05
Siirt,Gaziantep,Gaziantep Ticaret Borsası
Kaynak: AA