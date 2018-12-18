18 Aralık 2018, 10:33
»»

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 92,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 92,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg92,5092,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0055,00
Ay çekirdeği içi Kg5,305,30
Buğday Kg1,301,34
Buğday (aşurelik)Kg2,052,05
Pirinç (baldo)Kg4,95 6,25
Pirinç (dökme)Kg3,303,96
Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,826,00
Gaziantep,Gaziantep Ticaret Borsası
Kaynak: AA