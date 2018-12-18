Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 92,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep,Gaziantep Ticaret Borsası
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|92,50
|92,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|80,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|55,00
|55,00
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,30
|5,30
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,34
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,05
|2,05
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,95
|6,25
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,30
|3,96
|Ayçiçek yağı (rafine)
|Kg
|4,82
|6,00
Kaynak: AA