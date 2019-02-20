Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep
fıstığının kilogramı 108-110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|108,00
|110,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,50
|46,33
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|80,03
|88,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
| 93,00
|95,00
|Antep fıstığı (gül iç)
|Kg
|83,50
|83,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
| 79,00
| 79,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|60,00
|60,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
| 47,50
|48,00
|Çiğit (yağlık)
|Kg
|1,02
|1,02
|Soya küspesi
|Kg
|3,80
|4,00
|Sumak (toz)
|Kg
| 12,00
| 12,00
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,38
|2,38
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|16,50
|17,50
|Toz biber
|Kg
|15,00
|17,50
|Kuru nane
|Kg
|15,75
|15,75
|Barbunya
|Kg
|9,20
|9,20
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,09
|7,09
|Nohut (8 mm)
|Kg
|4,65
|4,65
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
| 3,65
|3,72
|Yeşil mercimek
|Kg
| 4,61
| 4,61
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,28
|6,90
|Makarna (paketli)
|Kg
|2,04
|2,60
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 2,25
| 2,25
Kaynak: AA