21 Şubat 2019, 13:56
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında biber salçasının kilogramı 11,33-16,20 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında biber salçasının kilogramı 11,33-16,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Nohut (naturel) Kg2,003,00
Dana eti (karkas)Kg15,0028,00
Koyun eti (gövde)Kg35,5039,00
Kırmızı pul biber Kg10,4818,96
Biber salçası Kg11,3316,20
ArpaKg1,001,18
Mısır Kg1,161,16
Buğday Kg1,341,60
Buğday (yumuşak)Kg1,201,20
Gaziantep, Ekonomi
Kaynak: AA