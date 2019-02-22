Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep
fıstığı içinin kilogramı 93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Nar, Zeytinyağı, Gaziantep, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|93,00
|93,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,69
|3,69
|Nohut (naturel)
|Kg
| 2,00
|2,95
|Ayçiçek yağı (ham)
|Kg
|4,70
|4,70
|Ayçiçek yağı (rafine)
|Kg
|4,70
|6,00
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|15,00
|15,00
|Aspir yağı (ithal)
|Kg
|4,76
|4,76
| Nar konsantresi (saf)
|Kg
|18,66
|18,66
|Zeytin (siyah)
|Kg
| 3,60
| 3,60
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
|18,73
|18,76
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,00
|2,00
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,15
|2,15
|Pirinç (dökme)
|Kg
| 3,20
| 3,60
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,23
|4,23
|Buğday (sert)
|Kg
|1,52
|1,52
|Buğday
|Kg
|1,38
|1,38
Kaynak: AA