26 Şubat 2019, 14:26
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 82,25 ile 88,00 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 82,25 ile 88,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg31,2031,20
Antep fıstığı (kavlak)Kg35,0035,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg82,2588,00
Zeytinyağı (ham) Kg10,2510,25
Dana eti (karkas)Kg27,0027,10
Nohut (naturel)Kg2,002,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,593,59
Yeşil mercimek Kg4,504,50
Pirinç (dökme) Kg3,813,81
Pirinç (baldo) Kg4,205,10
Bulgur (köftelik)Kg2,132,13
Bulgur (pilavlık)Kg2,282,31
Arpa Kg1,141,14
Mısır Kg1,131,14
Kepek (bulgur)Kg0,740,74
Buğday Kg1,201,56

Zeytinyağı, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA