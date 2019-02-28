Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,54-3,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|Kg
|1,50
|1,50
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,05
|1,06
|Buğday
|Kg
| 1,25
|1,55
|Arpa
|Kg
| 1,14
| 1,15
|Mısır (organik)
|Kg
|1,21
|1,21
|Pirinç (baldo)
|Kg
|1,21
|6,51
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,70
|4,55
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,01
|2,10
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,54
|3,66
|Nohut (naturel)
|Kg
| 2,59
| 2,60
|Fasulye (dermason)
|Kg
|5,06
|5,74
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,25
|28,00
Kaynak: AA