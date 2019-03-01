Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz iç Antep
fıstığının kilogramı 100 ila 142 iradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Siirt, Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|142,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 30,50
|32,87
|Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|69,00
|Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)
|Kg
|153,00
|153,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|81,50
|97,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş elek altı)
|Kg
|50,00
|50,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|83,51
|92,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|83,00
|92,50
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|75,00
|Karışık çerez
|Kg
|24,50
|24,50
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|17,13
|24,35
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|15,00
|15,00
|Buğday
|Kg
|1,25
|1,47
|Arpa
|Kg
| 1,17
| 1,17
Kaynak: AA