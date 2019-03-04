Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|65,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|135,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|78,00
|121,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|90,00
|105,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|88,00
|Antep fıstığı içi (sıra içi)
|Kg
|93,00
|93,00
|Antep fıstığı ( yeşil iç)
|Kg
|158,50
|170,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|83,51
|92,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|83,00
|92,50
|Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı)
|Kg
|35,00
|35,00
|Ceviz (kabuklu-kuru)
|Kg
|24,30
|24,30
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|17,13
|24,35
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|11,00
|11,00
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,65
|Mısır
|Kg
|1,05
|1,19
Kaynak: AA