Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|90,79
|90,79
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|61,28
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|78,00
|88,47
|Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)
|Kg
| 72,00
| 72,00
|Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|153,00
|153,00
|Muz
|Kg
|7,79
|7,79
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,00
|18,00
|Kuş üzümü
|Kg
| 12,00
| 12,00
|İrmik (paketli)
|Kg
|2,30
| 2,45
|Makarna (paketli)
|Kg
| 2,03
|2,50
|Makarna (dökme)
|Kg
|1,70
|2,60
|Nişasta (buğday)
|Kg
|4,40
|4,80
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,30
|2,30
Kaynak: AA