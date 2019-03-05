05 Mart 2019, 12:51
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90,79 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,79 90,79
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,00 61,28
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg78,00 88,47
Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)Kg 72,00 72,00
Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg153,00 153,00

Muz Kg7,79 7,79
Kuru üzüm (siyah)Kg10,0018,00
Kuş üzümü Kg 12,00 12,00
İrmik (paketli)Kg2,30 2,45
Makarna (paketli)Kg 2,032,50
Makarna (dökme)Kg1,702,60
Nişasta (buğday)Kg4,404,80
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,302,30
Gaziantep, Ekonomi
Kaynak: AA