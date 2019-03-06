Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|90,00
|90,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,35
|4,35
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,76
|3,76
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,40
|6,40
|Ayçiçek yağı (ham)
|Kg
|4,70
|4,70
|Ayçiçek yağı (18 litre teneke)
|Adet
|95,50
|109,26
|Koyun eti (gövde)
|Kg
| 35,00
| 38,03
|Koyun eti (but)
|Kg
| 35,50
|36,50
|Koyun eti (bonfile)
|Kg
| 40,01
| 41,42
Kaynak: AA