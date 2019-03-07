Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz iç Antep
fıstığının kilogramı 104-105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|104,00
|105,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|46,00
|50,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş-elek altı)
|Kg
|27,01
|28,00
|Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)
|Kg
|90,00
|95,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|82,25
| 85,00
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|50,00
|Ceviz (kuru-kabuklu)
|Kg
|20,00
|20,27
|Badem içi (tatlı)
|Kg
| 50,50
| 50,50
|Soya küspesi
|Kg
|3,80
|3,80
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|12,83
|12,83
|Sumak (toz)
|Kg
|10,00
|10,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,25
|27,35
|Barbunya
|Kg
|9,20
|9,20
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,09
|7,42
Kaynak: AA