11 Mart 2019, 12:40
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-35,10 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-35,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0035,10
Kabak çekirdeği (çiğ)Kg10,5011,00
Kuru üzüm (siyah)Kg11,5016,00
Kuzu eti (gövde)Kg36,0037,00
Kuzu derisiKg20,0020,00
Buğday Kg1,331,52
Mısır Kg0,970,97
Bulgur (köftelik)Kg2,002,13
PekmezKg14,2914,29
Gaziantep, Ekonomi
Kaynak: AA