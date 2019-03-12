Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz iç Antep
fıstığının kilogramı 106-107 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|106,00
|107,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|69,00
|69,59
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
| 50,00
| 50,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
| 39,00
| 39,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
| 35,25
|38,05
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|29,87
|34,01
|Dana eti
|Kg
|27,00
|29,50
|Sığır eti
|Kg
| 22,04
| 23,00
|Barbunya
|Kg
|9,20
|9,43
|Fasulye (dermason)
|Kg
| 6,33
|7,09
|Nohut (8 mm)
|Kg
| 4,65
| 4,65
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
| 3,72
| 3,72
|Yeşil mercimek
|Kg
| 2,40
| 2,40
Kaynak: AA