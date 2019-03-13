13 Mart 2019, 13:11
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0031,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg49,0049,00
Antep fıstığı içi (boz iç)Kg119,00119,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg84,7492,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,00 76,00

Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)Kg67,0067,00
Zeytinyağı (naturel) Kg10,0011,90
Dana eti (karkas)Kg26,9127,24
Kırmızı mercimek Kg3,603,60
Nohut (naturel)Kg2,143,00
Pirinç (baldo)Kg4,005,25
Buğday Kg1,221,58
Kepek (buğday)Kg1,021,02
Kepek (mısır)Kg1,041,04
Pirinç (kırık)Kg1,90

1,90
Ekonomi
Kaynak: AA