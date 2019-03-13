Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz iç Antep
fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|31,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|49,00
|49,00
|Antep fıstığı içi (boz iç)
|Kg
|119,00
|119,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|84,74
|92,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|75,00
|76,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)
|Kg
|67,00
|67,00
| Zeytinyağı (naturel)
|Kg
|10,00
|11,90
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,91
|27,24
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,60
|3,60
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,14
|3,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,00
|5,25
|Buğday
|Kg
|1,22
|1,58
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,02
|1,02
|Kepek (mısır)
|Kg
|1,04
|1,04
|Pirinç (kırık)
|Kg
|1,90
|1,90
Kaynak: AA