14 Mart 2019, 12:33
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,9535,95
Dana eti (karkas)Kg27,8027,80
Fındık içiKg31,0031,00
Fındık (kavrulmuş)Kg36,7536,75
Buğday Kg1,201,59
Arpa Kg1,171,17
Mısır Kg1,121,12
Buğday (yemlik)Kg0,990,99
Kırmızı pul biber (2. kalite)Kg14,0014,00
Ekonomi
Kaynak: AA