Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,95
|35,95
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,80
|27,80
|Fındık içi
|Kg
|31,00
|31,00
|Fındık (kavrulmuş)
|Kg
|36,75
|36,75
|Buğday
|Kg
|1,20
|1,59
|Arpa
|Kg
|1,17
|1,17
|Mısır
|Kg
|1,12
|1,12
|Buğday (yemlik)
|Kg
|0,99
|0,99
|Kırmızı pul biber (2. kalite)
|Kg
|14,00
|14,00
Kaynak: AA