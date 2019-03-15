15 Mart 2019, 11:53
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg42,0042,00
Antep fıstığı kabuklu (2. kalite) Kg24,0024,00
Antep fıstığı (kavlak 2. kalite)Kg 32,40 32,82
Antep fıstığı (çıtlak kavlak 2. kalite)Kg34,00 34,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş 2. kalite)Kg 50,00 50,00

Zeytin (siyah)Kg3,50 4,50
Fasulye (dermason)Kg5,21 5,21
Nohut (naturel)Kg 2,59 2,59
Mısır unu Kg1,50 1,85
Buğday unu Kg1,23

2,80
Pirinç (dökme)Kg3,97

4,75
Pirinç (baldo)Kg 5,54 7,22
Buğday Kg 1,20 1,62

Gaziantep, Ekonomi
Kaynak: AA