20 Mart 2019, 11:42
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 84 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg84,0084,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,00 36,47
Antep fıstığı (sıra iç)Kg65,00 65,00
Ceviz içi Kg38,50 54,45
Ceviz kabuklu Kg11,00 13,80
Fındık içi Kg 30,6948,76
Nar konsantresi Kg 18,79 18,79
Kırmızı biber (çöpsüz)Kg 18,80 18,80
Kırmızı pul biber Kg13,5015,00
Sumak (toz)Kg12,50 12,50
Kuzu eti (gövde)Kg 36,00 36,00
Kuyruk yağı Kg28,0028,00
Ciğer Kg 47,00 47,00

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
Kaynak: AA