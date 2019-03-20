Gaziantep Ticaret Borsası
'nda kırmızı iç Antep
fıstığının kilogramı 84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
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|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|84,00
|84,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,00
|36,47
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|65,00
|65,00
|Ceviz içi
|Kg
|38,50
|54,45
|Ceviz kabuklu
|Kg
|11,00
|13,80
|Fındık içi
|Kg
| 30,69
|48,76
| Nar konsantresi
|Kg
| 18,79
| 18,79
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
| 18,80
| 18,80
|Kırmızı pul biber
|Kg
|13,50
|15,00
|Sumak (toz)
|Kg
|12,50
|12,50
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
| 36,00
| 36,00
|Kuyruk yağı
|Kg
|28,00
|28,00
|Ciğer
|Kg
| 47,00
| 47,00
Kaynak: AA