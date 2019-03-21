Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı pul biberin kilogramı 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Kuzu, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı pul biber
|Kg
|15,00
|15,00
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
|13,50
|13,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|28,00
|Koyun eti (gövde)
|Kg
| 36,00
|36,50
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|34,66
| 39,40
|Kuyruk yağı
|Kg
|28,00
|28,00
|Gömlek yağı
|Kg
| 4,00
| 4,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
| 2,25
|2,60
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,02
|2,85
|Buğday
|Kg
| 1,24
| 1,63
Kaynak: AA