Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,47
|36,47
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|52,50
|52,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,19
|80,19
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|11,50
|14,50
|Kırmızı pul biber
|Kg
|15,00
|18,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|27,56
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,40
|2,40
|Buğday
|Kg
|1,32
|1,56
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,13
|2,40
Kaynak: AA