Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|124,00
|124,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|94,00
|94,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|91,50
|99,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|88,00
|92,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|40,00
|40,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
| 36,00
|39,59
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 30,75
|36,46
|Mahlep
|Kg
|70,00
|70,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,25
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 2,00
| 2,15
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,00
|4,00
|Buğday
|Kg
| 1,56
| 1,56
Kaynak: AA