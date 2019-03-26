26 Mart 2019, 16:00
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg124,00124,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg94,0094,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg91,50 99,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg88,0092,00
Antep fıstığı (boz kavlak) Kg40,0040,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg 36,0039,59
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 30,7536,46
MahlepKg70,0070,00
Nohut (naturel)Kg2,002,25
Bulgur (pilavlık)Kg 2,00

 2,15

Pirinç (baldo)Kg4,004,00
Buğday Kg 1,56

 1,56

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
Kaynak: AA