Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep
fıstığı içinin kilogramı 83-93,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır, Gaziantep, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|83,00
|93,50
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|39,00
|39,00
|Buğday
|Kg
|1,51
|1,51
| Mısır
|Kg
|1,18
|1,18
|Pirinç (dökme)
|Kg
| 3,33
|3,70
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,79
|4,79
|Mercimek (sarı iç)
|Kg
| 6,04
| 6,04
|Nohut (naturel)
|Kg
| 3,00
| 3,00
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|14,00
|14,00
|Soya yağı
|Kg
| 3,72
| 3,72
|Kanola yağı
|Kg
| 1,43
| 1,43
Kaynak: AA