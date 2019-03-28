28 Mart 2019, 16:24
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 101-125,52 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 101-125,52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,2037,34
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg50,2050,20
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg60,0060,00
Antep fıstığı içi (boz iç)Kg101,00125,52
Antep fıstığı (meverdi) Kg90,6095,55
Dana eti (karkas)Kg27,0027,00
Kırmızı mercimek Kg3,593,59
Bulgur (köftelik)Kg2,282,28
Pirinç (baldo)Kg4,654,65
BuğdayKg1,311,55
MısırKg1,101,10
Soya yağı Kg3,543,54
Gaziantep, Ekonomi
Kaynak: AA