Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 101-125,52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,20
|37,34
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|50,20
|50,20
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı içi (boz iç)
|Kg
|101,00
|125,52
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|90,60
|95,55
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|27,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,59
|3,59
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,28
|2,28
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,65
|4,65
|Buğday
|Kg
|1,31
|1,55
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,10
|Soya yağı
|Kg
|3,54
|3,54
Kaynak: AA