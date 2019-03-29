Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|90,00
|90,00
|Kanola
|Kg
|1,42
|1,42
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|2,50
|Mercimek (unu)
|Kg
|0,92
|0,92
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,61
|3,66
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,56
|3,56
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,59
|3,59
|Buğday
|Kg
|1,27
|1,68
|Arpa
|Kg
|1,21
|1,21
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,00
|4,25
|Pirinç (dökme)
|Kg
| 3,46
| 3,61
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,08
|2,52
Kaynak: AA