29 Mart 2019, 13:32
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,0090,00
Kanola Kg1,42 1,42
Nohut (naturel)Kg2,40 2,50
Mercimek (unu)Kg0,92 0,92
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,613,66
Nohut (8 mm)Kg3,56 3,56

Kırmızı mercimek Kg3,593,59
Buğday Kg1,271,68
Arpa Kg1,21 1,21
Pirinç (baldo)Kg4,00 4,25
Pirinç (dökme)Kg 3,46 3,61
Bulgur (pilavlık)Kg2,082,52
Gaziantep, Ekonomi
Kaynak: AA