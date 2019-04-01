01 Nisan 2019, 12:44
»»

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 113,74-142,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 113,74-142,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg24,0030,50
Antep fıstığı kabuklu (kavlak) Kg35,0435,04
Antep fıstığı (kavlak- elekaltı)Kg26,0027,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,00 62,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg113,74142,50
Antep fıstığı (meverdi)Kg92,00114,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg78,00105,00
Siirt fıstığı (kavlak)Kg54,5654,56
Pirinç (baldo) Kg4,205,10
Mısır Kg1,14

1,14
Arpa Kg1,101,22
Buğday Kg1,301,67
Bulgur (köftelik)Kg1,952,28
Siirt, Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
Kaynak: AA