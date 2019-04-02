Gaziantep Ticaret Borsası
'nda kavrulmuş Antep
fıstığının kilogramı 45-65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,50
|35,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|65,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)
|Kg
| 43,00
|44,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı))
|Kg
|36,73
|36,73
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|90,00
|95,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|83,00
|83,00
|Soya küspesi
|Kg
|3,80
|3,80
|Soya yağı (rafine)
|Kg
|4,35
|4,35
|Barbunya
|Kg
|9,50
|9,50
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,09
|7,42
|Nohut (naturel)
|Kg
| 2,50
| 2,50
|Nohut (8mm)
|Kg
|3,95
|3,95
|Nohut (9mm)
|Kg
|4,95
|4,95
|Mercimek sarı iç (organik)
|Kg
|6,02
|6,02
|Mercimek kırmızı iç
|Kg
|3,87
|3,91
|Pirinç (baldo)
|Kg
| 4,79
|7,58
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,25
|2,25
Kaynak: AA