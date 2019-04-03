03 Nisan 2019, 17:41
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-140 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,50 39,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0065,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg45,0045,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00140,00
Antep fıstığı içi (yeşil iç)Kg120,00 120,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg84,90 120,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg90,00104,00
Kabak çekirdeği (kavrulmuş)

Kg18,3122,32
Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,5012,50
Ceviz içiKg38,6154,45
Fındık içiKg25,7447,03
Kuru üzüm (siyah)Kg10,0015,00
BuğdayKg1,401,73
Mısır Kg1,081,08
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,403,37
Nohut (naturel)Kg2,75

2,75
Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
Kaynak: AA