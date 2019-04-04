04 Nisan 2019, 13:02
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 lira arasında satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0036,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00120,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg56,0058,00
Antep fıstığı içi (kırmızı iç)Kg82,0087,00
Antep fıstığı (meverdi iç) Kg90,00100,00
Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,621,69
Sert buğday (İç Anadolu)Kg1,591,65
Ekmeklik buğdayKg1,251,39
Nohut (naturel)Kg2,002,60
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,602,68
MısırKg1,051,19
Dana (karkas)Kg29,5029,50
İç Anadolu, Gaziantep, Ekonomi
Kaynak: AA