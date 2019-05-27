Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep
fıstığının kilogramı 33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|33,00
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|6,09
|6,09
|Kırmızı pul biber
|Kg
|20,53
|22,03
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|39,00
|39,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,57
|3,20
|Buğday
|Kg
|1,84
|1,86
| Mısır
|Kg
|1,32
|1,32
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,20
|2,33
, Ekonomi
Kaynak: AA