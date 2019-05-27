27.05.2019 14:32
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0033,00
Kabuklu ceviz (kuru)Kg6,096,09
Kırmızı pul biberKg20,5322,03
Koyun eti (gövde)Kg39,00 39,00
Nohut (naturel)Kg2,573,20
BuğdayKg1,841,86
Mısır Kg 1,321,32
Bulgur (köftelik) Kg2,202,33
Gaziantep, Ekonomi
Kaynak: AA