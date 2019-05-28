Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz Antep
fıstığı içinin kilogramı 133-135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|133,00
|135,00
|Ceviz içi
|Kg
|41,00
|56,13
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|17,18
|41,58
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|11,00
|17,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|51,48
|Mahlep
|Kg
|60,00
|60,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|15,00
|19,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,41
|31,00
| Mısır
|Kg
|1,10
|1,18
|Buğday
|Kg
|1,73
|1,95
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,80
|1,80
, Ekonomi
Kaynak: AA