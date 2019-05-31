Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz Antep
fıstığı içinin kilogramı 100 ila 142,87 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|43,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|38,94
|41,17
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|43,00
|50,12
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|49,00
|71,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|142,87
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|8,00
|8,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|58,00
|70,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|80,00
|111,00
|Badem ici (tatlı)
|Kg
|50,00
|50,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|14,60
|19,00
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|12,00
|15,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,50
|31,00
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|39,00
|39,00
Kaynak: AA
Kuzu
, Zeytinyağı
, Gaziantep
, Gaziantep Ticaret Borsası
, Ekonomi