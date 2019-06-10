10.06.2019 14:58
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-140 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 35,4442,75
Antep fıstığı (kavlak)Kg 41,75 43,73
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 48,00 48,00
Antep fıstığı (kavrulmuş ekstra)Kg 76,00 76,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg 100,00 140,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg97,00112,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 90,0090,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,00 113,86
Antep fıstığı (sıra iç)Kg 55,00 55,00
Antep fıstığı içi (kırık)Kg20,00 26,00
Karışık çerezKg 41,20 111,58
Ceviz içi Kg52,00 52,00
Badem içi (tatlı)Kg 45,00 64,00
Fındık içi Kg44,00 50,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg 49,00
50,00
Kuru üzüm (siyah)Kg 20,00 20,00
Soğan (kuru)Kg 1,28
 1,51
Sarımsak (kuru)Kg9,50
 10,20
Dana eti (karkas)Kg28,42
28,50
Kuzu eti (gövde)Kg36,00
42,65
Kaynak: AA
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