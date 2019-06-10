Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz Antep
fıstığı içinin kilogramı 100-140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 35,44
|42,75
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
| 41,75
| 43,73
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
| 48,00
| 48,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş ekstra)
|Kg
| 76,00
| 76,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
| 100,00
|140,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|97,00
|112,50
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|90,00
|90,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
| 113,86
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
| 55,00
| 55,00
|Antep fıstığı içi (kırık)
|Kg
|20,00
|26,00
|Karışık çerez
|Kg
| 41,20
| 111,58
|Ceviz içi
|Kg
|52,00
|52,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
| 45,00
| 64,00
|Fındık içi
|Kg
|44,00
|50,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
| 49,00
|50,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
| 20,00
| 20,00
|Soğan (kuru)
|Kg
| 1,28
| 1,51
|Sarımsak (kuru)
|Kg
|9,50
| 10,20
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,42
|28,50
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|36,00
|42,65
Kaynak: AA
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