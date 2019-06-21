Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 102-130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|38,50
|43,27
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,00
|62,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|102,00
|130,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|104,00
|104,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,00
|30,00
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|30,00
|39,00
|Nane (kuru)
|Kg
|10,00
|10,00
|Sumak (toz)
|Kg
|8,00
|8,00
|Çörek otu
|Kg
|9,00
|10,80
|Kimyon
|Kg
|12,00
|12,00
|Buğday
|Kg
|1,33
|1,72
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,20