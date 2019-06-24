24.06.2019 13:35
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kemiksiz kuzu etinin kilogramı 40,50-42,16 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kemiksiz kuzu etinin kilogramı 40,50-42,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuzu eti (kemiksiz)Kg40,5042,16
Dana eti (karkas)Kg31,2531,25
Koyun eti (gövde)Kg30,0040,00
Buğday (sert)Kg1,731,73
Buğday (kırık)Kg0,950,95
BuğdayKg1,361,82
Makarna (dökme)Kg1,911,91
Siirt fıstığı (kavlak)Kg49,0049,00
KimyonKg17,0017,00
Nane (kuru)Kg9,0012,00
Kaynak: AA
buğday , kuzu , ticaret , gaziantep , Ekonomi

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