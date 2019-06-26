Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 121,20 - 140,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|44,02
|44,02
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|52,00
|53,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|121,20
|140,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|108,00
|112,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|104,00
|115,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|50,00
|50,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,96
|30,00
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|36,00
|37,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,30
|3,30
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,70
|4,15
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,79
|2,79