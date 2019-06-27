Gaziantep Ticaret Borsası
'nda, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,59
|3,59
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,40
|2,40
|Kırmızı mercimek (iç ithal)
|Kg
|3,14
|3,14
|Buğday (sert)
|Kg
|1,64
|1,64
|Buğday
|Kg
|1,36
|1,50
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,20
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,14
|5,20
|Pirinç (kırık)
|Kg
|1,90
|1,90
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,37
|2,51
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,28
|3,28
|Soya yağı (ithal)
|Kg
|3,82
|4,07