27.06.2019 12:31
Haberler » Ekonomi » Haber

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,59 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası 'nda, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg3,593,59
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,40
2,40
Kırmızı mercimek (iç ithal)Kg3,14
3,14
Buğday (sert)Kg1,641,64
BuğdayKg1,361,50
ArpaKg1,201,20
Pirinç (baldo)Kg5,145,20
Pirinç (kırık)Kg1,901,90
Bulgur (pilavlık)Kg2,372,51
Nohut (naturel)Kg3,283,28
Soya yağı (ithal)Kg3,824,07
Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
14:43 Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatında hedef 1 milyar dolar
14:42 Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
14:40 Çinli firmadan Düzce'ye yatırım
14:39 Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
14:35 İmar Barışı ödemeleri hafta sonu da tahsil edilebilecek
14:35 Bursa'nın önde gelen projelerinin yalıtımda tercihi İzocam
14:34 "İmar barışında süre yıl sonuna kadar uzatılsın"