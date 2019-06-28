Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasıda, kabuklu kuru cevizin kilogramı 19,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ceviz (kabuklu-kuru)
|Kg
|19,80
|19,80
|Kırmızı mercimek (iç ithal)
|Kg
|3,07
|3,07
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,70
|2,93
|Nohut (8 mm)
|Kg
|8,05
|8,05
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,50
|29,00
|Nişasta (buğday)
|Kg
|4,60
|6,00
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|2,47
|2,47
|Kepek (mısır)
|Kg
|0,86
|1,45
|Buğday
|Kg
|1,35
|1,60
|Arpa
|Kg
|1,04
|1,13
|Pirinç (kırık)
|Kg
|1,90
|1,90