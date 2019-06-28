28.06.2019 13:12
Haberler » Ekonomi » Haber

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasıda, kabuklu kuru cevizin kilogramı 19,80 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasıda, kabuklu kuru cevizin kilogramı 19,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ceviz (kabuklu-kuru)Kg19,8019,80
Kırmızı mercimek (iç ithal)Kg3,073,07
Nohut (naturel)Kg2,702,93
Nohut (8 mm)Kg8,058,05
Dana eti (karkas)Kg28,5029,00
Nişasta (buğday)Kg4,606,00
Bulgur (çekilmiş)Kg2,472,47
Kepek (mısır)Kg0,861,45
BuğdayKg1,351,60
ArpaKg1,041,13
Pirinç (kırık)Kg1,901,90
Kaynak: AA
buğday , ceviz , ticaret , gaziantep , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
13:36 Mobilyacılar KDV indiriminin kalıcı hala gelmesini istiyor
13:31 Doğu Anadolu'da ihracat rakamları
13:30 Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453 milyar dolar
13:27 Merlin Entertainments satıldı
13:27 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
13:26 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
13:26 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler