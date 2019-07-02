02.07.2019 12:32
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 91-123 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'>Gaziantep Ticaret Borsası 'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 91-123 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg91,00123,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0053,00
Antep fıstığı (kavrulmuş organik)Kg88,0088,00
Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)Kg115,00200,00
Karışık kuruyemişKg14,4014,66
Ceviz içiKg46,0454,95
Badem içi (tatlı)Kg52,0857,50
Fındık içiKg32,0054,95
Ay çekirdeği (kavrulmuş)Kg10,0010,00
Dana eti (karkas)Kg29,0031,00
Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası , Gaziantep , Ekonomi

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