03.07.2019 11:21
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-135 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası Haberleri, Gaziantep Ticaret Borsası Haberi, Gaziantep Ticaret Borsası Haber'>Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg42,2044,29
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00 135,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,0085,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg58,0070,00
Antep fıstığı içi (kırık)Kg41,0046,00
Nohut (naturel)Kg2,933,25
Pirinç (baldo)Kg5,616,62
ArpaKg1,151,15
Mısır Kg 1,301,32
BuğdayKg1,301,85
Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

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