Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 112,75 - 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 53,40
|65,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|112,75
|130,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
| 85,00
|105,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
| 77,00
|105,50
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|63,00
|63,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|45,00
|68,00
|Fındık içi
|Kg
|45,00
|50,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|50,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|22,00
|22,00
|Erik (kuru)
|Kg
| 8,50
|22,00