08.07.2019 11:46
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-135,42 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-135,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,5040,03
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,00 66,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00 135,42
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg111,00111,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00 105,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg72,0672,06
Dana eti (karkas)Kg29,50 29,50
Kırmızı kabuklu mercimek Kg3,303,30
BuğdayKg1,391,79
Kaynak: AA
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