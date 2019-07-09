Gaziantep
Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 125,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|38,00
|38,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|37,16
|37,16
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|58,00
|62,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|125,24
|125,24
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|20,00
|20,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|16,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,00
|29,00
|Buğday
|Kg
|1,35
|1,78
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,70
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,95
|1,08