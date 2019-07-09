09.07.2019 12:09
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 125,24 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 125,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,0038,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg37,1637,16
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,0062,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg125,24125,24
Kabuklu ceviz (kuru)Kg20,0020,00
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0016,00
Dana eti (karkas) Kg29,0029,00
BuğdayKg1,351,78
Nohut (naturel) Kg 2,502,70
Kepek (buğday)Kg0,951,08
Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

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